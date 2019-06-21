Тони Паркер возглавил спортивный отдел крупной консалтинговой компании

Завершивший игровую карьеру по окончании минувшего сезона Тони Паркер возглавил спортивный отдел одной из крупных консалтинговых компаний США, сообщает KENS5. В частности, фирма специально откроет новый офис по месту его жительства в Сан-Антонио помимо уже имеющихся в Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле.



Паркер будет работать с профессиональными спортсменами, владельцами организаций и другими людьми, связанными со спортом высших достижений. Компания разрабатывает для клиентов долгосрочные стратегии управления финансами и даёт консультации по поводу управления рисками, уплаты налогов, маркетинга, инвестиций, благотворительности и прочего.



Во время игровой карьеры Паркер сам являлся клиентом этой же компании.