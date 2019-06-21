Зайон Уильямсон заработает $ 44,2 млн за первые четыре сезона
Форвард Зайон Уильямсон, выбранный на драфте НБА 2019 года под первым номером «Нью-Орлеан Пеликанс», заработает $ 44,2 млн за первые четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN. За свой первый сезон баскетболист заработает $ 9,7 млн. После того как форвард проведёт три сезона в лиге, у него появится возможность продлить свой контракт.
До драфта 18-летний Зайон Уильямсон провёл год в команде университета Дьюк.
Также «Нью-Орелан» выбрал на драфте-2019 под 8-м номером центрового университета Техаса Джексона Хэйеса, под 17-м – защитника университета Вирджиния Тек Никейла Александер-Уокера и под 35-м – бразильского защитника Диди.
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