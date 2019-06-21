Питино отказался от нового контракта с «Панатинаикосом»
Член Зала славы, американский тренер Рик Питино отказался от продолжения сотрудничества с «Панатинаикосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В греческом клубе предложили Питино новый контракт, однако тот намерен сосредоточиться на попытках возвращения в одну из команд НБА.
Питино возглавил «Панатинаикос» в ходе минувшего сезона, после того как с поста главного тренера афинской команды был уволен Хави Паскуаль. Американский специалист привёл афинян к титулу в чемпионате Греции и вывел команду в плей-офф Евролиги.
У Питино есть опыт работы в НБА. В прошлом он возглавлял «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». До прихода в «Панатинаикос» Рик долгое время тренировал в NCAA.
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