Питино отказался от нового контракта с «Панатинаикосом»

Член Зала славы, американский тренер Рик Питино отказался от продолжения сотрудничества с «Панатинаикосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В греческом клубе предложили Питино новый контракт, однако тот намерен сосредоточиться на попытках возвращения в одну из команд НБА.

Питино возглавил «Панатинаикос» в ходе минувшего сезона, после того как с поста главного тренера афинской команды был уволен Хави Паскуаль. Американский специалист привёл афинян к титулу в чемпионате Греции и вывел команду в плей-офф Евролиги.

У Питино есть опыт работы в НБА. В прошлом он возглавлял «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». До прихода в «Панатинаикос» Рик долгое время тренировал в NCAA.