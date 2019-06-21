38 очков Ларкина помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Фенербахче» и завоевать титул

В Стамбуле завершился седьмой матч финальной серии плей-офф турецкой Суперлиги между «Анадолу Эфес» и «Фенербахче».

«Анадолу Эфес» уступил в первой четверти с разницей в 2 очка — 21:23, но уже во второй десятиминутке подопечные Эргина Атамана сумели выйти вперёд — 44:37. После большого перерыва «Анадолу Эфес» продолжил наращивать преимущество и в итоге оформил победу с крупным счётом — 89:74.

Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 38 очков. Ещё 20 баллов набрал Василие Мичич. Благодаря этой победе «Анадолу Эфес» победил в серии со счётом 4-3 и в четырнадцатый раз в истории стал чемпионом Турции.

Отметим, что сезон стал одним из самых успешных в истории клуба. В Евролиге команда пробилась в финал, где уступила ЦСКА.