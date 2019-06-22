Родман: выступай Джордан в нынешние времена, он бы набирал по 50 очков в среднем
Экс-игрок НБА и пятикратный чемпион лиги Деннис Родман считает некорректным сравнение бывшего напарника по команде Майкла Джордана с Леброном Джеймсом. По словам Родмана вполне очевидно, что Леброн не может конкурировать с Джорданом за звание величайшего игрока в истории.
«Выступай Майкл в нынешние времена, он набирал бы по 50 очков в среднем. Я вообще не понимаю все эти разговоры о том, является ли величайшим в истории Леброн или Майкл. Вне всяких сомнений, Леброн входит в тройку лучших игроков в истории. Его можно ставить в один ряд с Коби Брайантом, Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром. Но Джордан стоит отдельно от всех них. Он далеко оторвался от всех остальных», — рассказал Родман в интервью, размещённом на YouTube-канале ESPN.
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