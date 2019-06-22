Шарич: доволен обменом, потому что не получил настоящего шанса в «Миннесоте»

Хорватский форвард Дарио Шарич признался, что он доволен обменом из «Миннесоты Тимбервулвз». Команда из Миннеаполиса обменяла баскетболиста и 11-й номер драфта 2019 года в «Финикс Санз» на шестой номер драфта.

«Я не огорчён обменом. Вообще-то, я доволен. Рад этой сделке, потому что думаю, что не получил в „Миннесоте“ настоящего шанса. Ожидаю его в „Финиксе“. В целом я удовлетворён. Также я доволен тем, что тренером „Санз“ является Монти Уильямс, который был ассистентом Бретта Брауна в ходе моего первого сезона в „Филадельфии“. Он хорошо знает, на что я способен. Ожидаю, что найду в Аризоне место под солнцем», — приводит слова Шарича Eurohoops.

В минувшем регулярном чемпионате Шарич набирал по 10,6 очка и совершал по 5,6 подбора за 25 минут в среднем за игру.