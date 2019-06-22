«Зенит», вероятнее всего, получит «уайл-кард» от Евролиги

В следующем сезоне Евролиги Россия, вероятнее всего, будет представлена сразу тремя клубами. Литовский журналист Эрикас Кирвелайтис на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Зенит» получит «уайлд-кард» от Евролиги на сезон-2019/20.

Сразу два источника телеграм-канала о баскетболе «Перехват» подтвердили эту информацию. Шансы «Зенита» на участие в Евролиге оцениваются в 95%.

Если это случится, то в будущем сезоне Евролиги будет сразу три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Такое уже случалось в сезоне-2015/16. Стоит отметить, что тогда в Евролиге было 24 участника, а не 18, как будет в следующем сезоне.

Напомним, «Зенит» последние годы выступал в Еврокубке. В нынешнее межсезонье команда уже начала комплектацию и усилилась опытными легионерами.