Тель-авивский «Маккаби» заключил двухлетний контракт с Уолтерсом

Тель-авивский «Маккаби» заключил двухлетний контракт с американским разыгрывающим Нэйтом Уолтерсом, сообщает официальный сайт клуба. При этом бывший клуб игрока «Жальгирис» получит компенацию за его переход.



В минувшем сезоне 28-летний Уолтерс в составе «Жальгириса» набирал 11,2 очка и отдавал 3,8 передачи за 22 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив 8,4 очка и 3,4 передачи за 18 минут в чемпионате Литвы.



Ранее «Маккаби» продлил контракт на два года с американским центровым Тариком Блэком. Кроме того, израильтяне предложили новые соглашения атакующему защитнику Йовелу Зусману и мощному форварду Джонни О'Брайанту, а также включались в борьбу за разыгрывающего Костаса Слукаса.