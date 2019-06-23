Тель-авивский «Маккаби» заключил двухлетний контракт с Уолтерсом
Тель-авивский «Маккаби» заключил двухлетний контракт с американским разыгрывающим Нэйтом Уолтерсом, сообщает официальный сайт клуба. При этом бывший клуб игрока «Жальгирис» получит компенацию за его переход.
В минувшем сезоне 28-летний Уолтерс в составе «Жальгириса» набирал 11,2 очка и отдавал 3,8 передачи за 22 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив 8,4 очка и 3,4 передачи за 18 минут в чемпионате Литвы.
Ранее «Маккаби» продлил контракт на два года с американским центровым Тариком Блэком. Кроме того, израильтяне предложили новые соглашения атакующему защитнику Йовелу Зусману и мощному форварду Джонни О'Брайанту, а также включались в борьбу за разыгрывающего Костаса Слукаса.
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