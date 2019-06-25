Лу Уильямс в третий раз в карьере признан лучшим запасным НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс признан лучшим запасным игроком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду 32-летний американец опередил партнёра по команде Монтрезла Харрелла и мощного форварда «Индианы Пэйсерс» Домантаса Сабониса.

Фото можно посмотреть на странице НБА в «Инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате Уильямс в среднем набирал 20,0 очка, отдавал 5,4 результативной передачи, собирал 3,0 подбора, а также совершал 0,8 перехвата и 0,1 блок-шота за 26,6 минуты.

Лу получил приз лучшему «шестому игроку» в третий раз за карьеру (2015, 2018, 2019). Он сравнялся по этому показателю с атакующим защитником «Финикс Санз» Джамалом Кроуфордом.