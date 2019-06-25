«Портленд» сделал квалификационное предложение Лэйману

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» сделало квалификационное предложение форварду команды Джейку Лэйману, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Таким образом, баскетболист получил статус ограниченно свободного агента. Если ему поступят предложения от других команд, «Портленд» будет обладать правом повторить их.

Лэйман был выбран на драфте-2016 под 47-м номером командой «Орландо Мэджик», но вскоре права на игрока перешли «Портленду». Всю профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Орегона. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Джейк принял участие в 71 встрече, набирая в них 7,6 очка и собирая 3,1 подбора в среднем. В 6 матчах плей-офф он набирал 0,8 очка и собирал 0,7 подбора.