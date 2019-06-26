Хвостов: спасибо руководству «Зенита» за доверие, особенно в моей ситуации
Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов прокомментировал свой переход в санкт-петербургский клуб. Ранее стало известно, что Хвостов перешёл в «Зенит» из «Локомотива-Кубань» и подписал с питерцами контракт на три года.
«Привет всем болельщикам! Я рад возможности сыграть в Петербурге, в этом клубе!
«Зенит» — дисциплинированная команда, которая умеет выходить из сложных ситуаций, что они доказали в прошлом сезоне.
Хочу сказать спасибо генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Жоану Плазе за приглашение и доверие, особенно в моей ситуации. Готов с новыми силами вернуться на паркет и выполнить свою роль на все 100%», — приводит слова Дмитрия Хвостова официальный сайт санкт-петербургской команды.
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