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Хвостов: спасибо руководству «Зенита» за доверие, особенно в моей ситуации

Хвостов: спасибо руководству «Зенита» за доверие, особенно в моей ситуации
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов прокомментировал свой переход в санкт-петербургский клуб. Ранее стало известно, что Хвостов перешёл в «Зенит» из «Локомотива-Кубань» и подписал с питерцами контракт на три года.

«Привет всем болельщикам! Я рад возможности сыграть в Петербурге, в этом клубе!

«Зенит» — дисциплинированная команда, которая умеет выходить из сложных ситуаций, что они доказали в прошлом сезоне.

Хочу сказать спасибо генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Жоану Плазе за приглашение и доверие, особенно в моей ситуации. Готов с новыми силами вернуться на паркет и выполнить свою роль на все 100%», — приводит слова Дмитрия Хвостова официальный сайт санкт-петербургской команды.

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