Хвостов: спасибо руководству «Зенита» за доверие, особенно в моей ситуации

Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов прокомментировал свой переход в санкт-петербургский клуб. Ранее стало известно, что Хвостов перешёл в «Зенит» из «Локомотива-Кубань» и подписал с питерцами контракт на три года.



«Привет всем болельщикам! Я рад возможности сыграть в Петербурге, в этом клубе!



«Зенит» — дисциплинированная команда, которая умеет выходить из сложных ситуаций, что они доказали в прошлом сезоне.



Хочу сказать спасибо генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Жоану Плазе за приглашение и доверие, особенно в моей ситуации. Готов с новыми силами вернуться на паркет и выполнить свою роль на все 100%», — приводит слова Дмитрия Хвостова официальный сайт санкт-петербургской команды.