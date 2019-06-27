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Уокер планирует подписать максимальный контракт с «Бостоном»

Уокер планирует подписать максимальный контракт с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер планирует подписать максимальный контракт с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN. По информации источника, Уокерт подпишет четырёхлетний контракт на сумму $141 млн. «Шарлотт Хорнетс» пытались продлить контракт с Уокеро, но баскетболиста не устроили финансовые условия предложенного контракта.

29-летний Уокер всю восьмилетнюю карьеру в НБА выступал за «Шарлотт». В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 25,6 очка, совершал по 4,4 подбора и отдавал по 5,9 передачи за 35 минут в среднем за игру. Защитник был приглашён на Матч звёзд лиги и впервые вошёл в третью символическую сборную сезона.

Также заполучить Уокера в межсезонье может «Даллас Маверикс».

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