Уокер планирует подписать максимальный контракт с «Бостоном»

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер планирует подписать максимальный контракт с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN. По информации источника, Уокерт подпишет четырёхлетний контракт на сумму $141 млн. «Шарлотт Хорнетс» пытались продлить контракт с Уокеро, но баскетболиста не устроили финансовые условия предложенного контракта.



29-летний Уокер всю восьмилетнюю карьеру в НБА выступал за «Шарлотт». В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 25,6 очка, совершал по 4,4 подбора и отдавал по 5,9 передачи за 35 минут в среднем за игру. Защитник был приглашён на Матч звёзд лиги и впервые вошёл в третью символическую сборную сезона.



Также заполучить Уокера в межсезонье может «Даллас Маверикс».