Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Руководство Евролиги официально подтвердило участие в сезоне-2019/20 «Зенита», сообщает сайт турнира. Команда из Санкт-Петербурга получила «уайлд-кард» и станет третьим клубом из России, который примет участие в следующем розыгрыше Евролиги.
Другими представителями России будут действующий чемпион ЦСКА и «Химки».
«Зенит» впервые в истории примет участие в сильнейшем турнире континента. Команда станет десятым представителем России в истории Евролиги. Кроме ЦСКА и «Химок», в турнире в прошлом участвовали «Динамо», ЦСК ВВС из Самары, «Урал-Грейт», «Нижний Новгород», «Автодор», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Напомним, в минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Зенит» прекратил борьбу за главный трофей в полуфинале плей-офф, проиграв в серии ЦСКА со счётом 0-3.
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