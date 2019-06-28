Джеймс — наиболее ненавидимый баскетболист НБА в США
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым ненавидимым игроком НБА в США. Статистика была собрана посредством социальной сети «Твиттер» и систематизирована порталом Reddit.
Также в число самых ненавидимых игроков лиги вошли форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харрден, будущий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник «Бостон Склтикс» Кайри Ирвинг.
Джеймс — лучший игрок лиги в последние годы. Минувший сезон стал для него первым в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». С калифорнийцами Леброн впервые за долгие годы пропустил розыгрыш плей-офф. В ходе сезона он получил серьёзную травму.
Фото: Reddit
Соответствующее фото можно посмотреть на портале Reddit.
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