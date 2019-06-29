Миротич подпишет контракт с «Барселоной»

Тяжёлый форвард сборной Испании Никола Миротич вернётся в Европу. Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

При этом источники утверждают, что Миротич мог остаться в НБА и получить контракт в пределах $ 40–50 млн. О причинах возвращения Николы в Европу ничего не сообщается.

Миротич начал свои выступления в НБА в 2014 году. До отъезда за океан форвард на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.



За годы, проведённые в НБА, успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина.



В регулярных чемпионатах он принял участие в 319 матчах, набирая в них 12,3 очка и собирая 5,9 подбора в среднем.