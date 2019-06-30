Потолок зарплат в НБА увеличится на $ 7 млн по сравнению с прошлым сезоном
Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне достигнет $ 109,1 млн, сообщает официальный сайт лиги. По сравнению с прошлым сезоном, он увеличится более чем на $ 7 млн.
Таким образом, порог налога на роскошь будет зафиксирован на уровне $ 132,6 млн, а минимальный размер платёжной ведомости — $ 98,2 млн. Исключение среднего уровня составит $ 9,3 млн — для организаций, не платящих налог на роскошь, $ 5,7 млн — для тех, кто не превысит уровень налога, и $ 4,8 млн — для тех, у кого останутся свободные средства.
Новые параметры вступят в силу с 1 июля. Они будут использованы при подписании контрактов со свободными агентами. Их рынок откроется также 1 июля, а официально все сделки могут быть оформлены начиная с 6 июля.
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