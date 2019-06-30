Вучевич подпишет с «Орландо» новый четырёхлетний контракт на $ 100 млн

Черногорский центровой Никола Вучевич, который с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента, планирует подписать с «Орландо Мэджик» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 100 млн, сообщает The Athletic. Официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля.



28-летний Вучевич провёл в «Орландо» последние девять лет. В минувшем сезоне набирал 20,8 очка, совершал 12 подборов и отдавал 3,8 передачи за 31 минуту игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 11,2 очка, 6,2 подбора и 3 передачи за 29 минут в плей-офф. Все эти показатели стали лучшими в карьере игрока. Кроме того, центровой впервые был приглашён на Матч звёзд НБА. Также «Мэджик» вышли в плей-офф первый раз с момента перехода Вучевича.