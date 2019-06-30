Мусина: Беларусь — фаворит матча с Россией

Форвард сборной России Раиса Мусина поделилась ожиданиями от встречи третьего тура группового этапа женского Евробаскета, который её команда проведёт с Беларусью.

«Продолжаем бороться. Выход у нас только один. Пусть это и добавляет давления — мы должны справиться. И справимся только вместе на площадке. Все люди разные. Кого-то поражения делают сильнее. Кого-то, наоборот, способны сломить. Но сейчас всё просто: если есть шанс, его нужно использовать. Бой еще не до конца проигран. И существует множество примеров, когда даже маленькая надежда приводила к успеху. А бывало и наоборот — когда люди не пользуются этой возможностью. Нужно не переставать работать. Слушать тренеров, которые готовят нас, и дать последний бой.

Эти 0-2 в таблице не могут толкать наверх — наоборот. Беларусь — в любом случае фаворит матча с нами, у них уже есть победа над Бельгией, а у нас — нет. Так что нельзя ни в коем случае недооценивать соперниц. Они будут очень сильно на нас настроены. Тем более что поражение тоже может их погубить", — рассказала Мусина в интервью, размещённом на официальном сайте РФБ.

Для выхода в следующий раунд россиянкам необходимо обыгрывать Беларусь с разницей не менее чем в 11 очков. Матч Россия — Беларусь состоится сегодня, 30 июня.