В услугах Рэндла заинтересованы четыре команды

Сразу четыре клуба заинтересованы в услугах тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиуса Рэндла, сообщает ESPN. Рэндл 30 июня станет неограниченно свободным агентом. Рэндл входит в список потенциальных приобретений «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Чикаго Буллз» и «Сакраменто Кингз».
В минувшем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации баскетболист принял участие в 73 матчах, набирая в них 21,4 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем.
Рэндл — седьмой номер драфта-2014. Большую часть карьеры он провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Минувший сезон стал для него дебютным в «Нью-Орлеане».
Ранее Рэндл сам отказался от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 9 млн.
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