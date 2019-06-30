Женская сборная России обыграла Беларусь и продолжила борьбу на Евробаскете

Женская сборная России переиграла команду Беларуси в третьем матче группового этапа Евробаскета-2019. Россиянки не лучшим образом начали встречу, проигрывая к первому перерыву с разницей в четыре очка, однако уже во второй десятиминутке подопечные Олафа Ланге смогли прибавить и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд.
Третий игровой отрезок также остался за россиянками, к заключительной четверти они повели с разницей в 11 очков. Заключительная четверть была для сборной России решающей, поскольку для продолжения борьбы на турнире им нужно было выигрывать с разницей в 11 очков или больше. Россиянки справились с поставленной задачей, одержав уверенную победу со счётом 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21).
Самой результативной в составе россиянок стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. В составе сборной Беларуси дабл-дабл на счету Татьяны Лихтарович — на её счету 10 очков и 11 подборов.
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