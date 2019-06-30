Главный тренер женской сборной России: счастлив тем, как мы сыграли с Беларусью

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге прокомментировал победу своих подопечных над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.
«Я счастлив тем, как мы сыграли. Наконец-то сыграли с эмоциями, страстью, которые были нам нужны. Просто сложили две половины в одно целое. Эмоционально хорошо настроились, психологически.
Эта группа просто сумасшедшая, Беларусь — отличная команда, Сербия — тоже. Мы подготовимся к тому сопернику, который будет у нас в стыковом матче», — передаёт слова Олафа Ланге корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Напомним, что встреча завершилась со счётом 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21) в пользу сборной России, что позволило подопечным Ланге выйти в стыковые матчи за выход в плей-офф Евробаскета, несмотря на два поражения на старте группового этапа.
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