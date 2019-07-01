Центровой Деандре Джордан подпишет контракт с «Бруклин Нетс», сообщаерт ESPN. Детали соглашения пока не раскрываются. По информации источника, Джордан станет очередным громким подписанием для «Бруклин Нетс» после Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.



Деандре Джордан выступает в составе «Нью-Йорк Никс» с 2019 года. В феврале Джордан перешёл в команду из Нью-Йорка из «Даллас Маверикс». В общей сложности в прошлом сезоне он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 11 очков, совершая 13,1 подбора и отдавая 2,3 результативной передачи за 29 минут и 41 секунду игрового времени.



«Нью-Йорк Никс» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял последнюю позицию в Восточной конференции.