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Деандре Джордан подпишет контракт с «Бруклин Нетс»

Деандре Джордан подпишет контракт с «Бруклин Нетс»
Баскетбол / НБА 0

Центровой Деандре Джордан подпишет контракт с «Бруклин Нетс», сообщаерт ESPN. Детали соглашения пока не раскрываются. По информации источника, Джордан станет очередным громким подписанием для «Бруклин Нетс» после Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Деандре Джордан выступает в составе «Нью-Йорк Никс» с 2019 года. В феврале Джордан перешёл в команду из Нью-Йорка из «Даллас Маверикс». В общей сложности в прошлом сезоне он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 11 очков, совершая 13,1 подбора и отдавая 2,3 результативной передачи за 29 минут и 41 секунду игрового времени.

«Нью-Йорк Никс» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял последнюю позицию в Восточной конференции.

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