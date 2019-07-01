Эл Хорфорд продолжит карьеру в «Филадельфии»

Центровой Эл Хорфорд подпишет четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс». Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Согласно договорённости, за четыре года Хорфорд заработает $ 109 млн.

33-летний Хорфорд в течение трёх последних лет выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем плей-офф Эл набирал 13,9 очка, собирал 9,0 подбора, отдавал 4,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,4 перехвата за 34,4 минуты игры.

Другими претендентами на центрового были «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

У Хорфорда была опция на сезон-2019/20 стоимостью $ 30,1 млн, но он её отклонил, чтобы заключить последнее многолетнее соглашение в карьере.