«Химки» объявили о переходе Карасёва

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе форварда «Зенита» Сергея Карасёва. 25-летний баскетболист подписал контракт с подмосковным клубом на два года. Ранее «Зенит» объявил об уходе Карасёва.
«Для меня большая честь представлять БК «Химки», клуб с очень большим именем, большим опытом и амбициями. Третий год подряд команда завоёвывает путёвку в Евролигу, где я очень хочу сыграть. Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, и моя семья поддержала мой выбор. Я счастлив быть в «Химках», — цитирует Карасёва пресс-служба «Химок».
Карасёв выступал за «Зенит» на протяжении трёх сезонов. За это время он дважды выигрывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне форвард провёл семь игр в Еврокубке, набирая в среднем по 16,8 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи. В Единой лиге ВТБ его показатели составили 9,7 очка, 2,7 подбора и 2,0 передачи в 18 встречах.
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