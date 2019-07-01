«Зенит» объявил об уходе Карасёва
БК «Зенит» объявил об уходе форварда Сергея Карасёва. Пресс-служба питерцев поблагодарила игрока за выступление за клуб и пожелала удачи в будущем.
Карасёв выступал за «Зенит» на протяжении трёх сезонов. За это время он дважды выигрывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне форвард провёл семь игр в Еврокубке, набирая в среднем по 16,8 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи. В Единой лиге ВТБ его показатели составили 9,7 очка, 2,7 подбора и 2,0 передачи в 18 встречах.
По всей видимости, Карасёв продолжит карьеру в «Химках». Как утверждает ряд источников, форвард уже прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Химками». Предполагается, что о контракте «Химок» и Карасёва будет объявлено уже в ближайшее время.
Источник: Карасёв прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Химками»
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