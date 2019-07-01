Куртинайтис: Карасёв принял верное решение сменить клуб, атмосферу, партнёров

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал переход в команду бывшего форварда «Зенита» Сергея Карасёва. О подписании контракта было объявлено сегодня, 1 июля.
«Рад, что подписали контракт с Сергеем. Слежу за ним давно, это один из самых больших талантов в российском баскетболе. Имеет опыт игры в НБА и Еврокубке. Считаю, что он принял правильное решение поменять клуб, атмосферу, партнёров. У него большой потенциал, и моя задача, как тренера, помочь полностью раскрыть его.
У Карасёва хороший бросок, хороший проход, но я ценю в нём понимание игры, он не играет на себя, а всегда принимает рациональные решения, обладает хорошим видением, где пас отдать, когда лучше бросить. Думаю, что Сергею немного надо прибавить в «физике», составим для него программу, но в целом же, Сергей Карёсев – это баскетболист и человек с большой буквы», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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