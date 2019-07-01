Разыгрывающий защитник Элфрид Пэйтон продолжит карьеру в «Нью-Йорк Никс». Разыгрывающий защитник подписал с командой контракт на два года, за которые заработает $ 16 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Пэйтон минувший регулярный чемпионат провёл в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 42 встречах (42 в старте), набирая в них 10,6 очка, собирая 5,2 подбора, совершая 7,6 передачи и 1,0 перехвата в среднем.
Пэйтон — 10-й номер драфта 2014 года. Карьеру в НБА он начинал в составе «Орландо Мэджик». После того как Элфрид покинул команду из Флориды, он также защищал цвета «Финикс Санз».
Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 342 встречах, набирая в них 11,1 очка и совершая 6,6 передачи в среднем.
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