Гладкова: игрой за «Бембибре» я заслужила приглашение в сборную

Баскетболистка сборной России Юлия Гладкова рассказала о лимите на легионеров в зарубежных чемпионатах, а также о том, как выступления за испанский «Бембибре» помогли ей получить вызов в национальную команду.

В российской лиге я выступала с 15 лет, изучила всех игроков, все команды. Поэтому хотела уехать, проверить себя, свои способности. Надо всегда бросать вызов самому себе, чтобы расти и развиваться. В итоге это сработало. Своей игрой за «Бембибре» я заслужила приглашение в сборную.

Думаю испанский чемпионат на одном уровне с французской лигой. В двух этих чемпионатах высокая конкуренция, туда тяжело попасть. Особенно во Францию, где жёсткий лимит на легионеров. В испанском чемпионате клуб может иметь в заявке двух американок. Это касается и Северной, и Южной Америки. Европейцы не считаются легионерами. В Испании очень ровная лига. Да, первые три-четыре команды очень сильные, но и с ними тоже можно играть и зарубаться. Нет такой разницы в классе, как в российском чемпионате, где тройка призеров известна заранее", — приводят слова Гладковой «Известия».