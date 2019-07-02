Кальдерон готов завершить карьеру, если не получит предложений из НБА

Разыгрывающий защитник Хосе Кальдерон завершит карьеру, если у него не получится трудоустроиться в НБА.

«Мы ещё ожидаем возможностей. Давайте посмотрим, получится ли у меня провести 15-й сезон в НБА. Я не думаю о возвращении в Европу, если предложений из НБА не поступит, я просто не буду больше играть. Завершение карьеры — это то, о чём я думал. Если я буду нужен, я буду готов», — приводит слова испанского защитника Eurohoops.

Минувший сезон Кальдерон провёл в составе «Детройт Пистонс». Хосе принял участие в 49 встречах, набирая в них 2,3 очка, собирая 1,2 подбора и совершая 2,3 передачи за 12,9 минуты в среднем.

Всего в регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 895 матчах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 5,8 передачи в среднем.