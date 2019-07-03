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Коли-Стайн договорился о контракте с «Голден Стэйт Уорриорз»

Коли-Стайн договорился о контракте с «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» и свободный агент, центровой Уилли Коли-Стайн достигли договорённости о подписании контракта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

О сроках соглашениея пока ничего не сообщается. Коли-Стайн стал свободным агентом с 1 июля.

Уилли — шестой номер драфта-2015. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Сакраменто Кингз». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 81 матче, набирая в них 11,9 очка, собирая 8,4 подбора, совершая 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем.

Переход в составе «Воинов» Коли-Стайна, вероятно, будет означать, что в состав команды не вернётся центровой Демаркус Казинс, также получивший статус свободного агента.

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