Астахов: в прошлом сезоне «Химкам» не хватало такого снайпера, как Карасёв

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов прокомментировал переход в команду бывшего форварда «Зенита» Сергея Карасёва. О подписании контракта было объявлено 1 июля.
«Смогут ли Карасёв и Швед ужиться в одной команде? Переход Сергея был согласован с Римасом Куртинайтисом, который хотел поработать с российским форвардом. А на вопрос о модели игры и о том, как будут уживаться два этих снайпера на площадке, лучше ответит наш главный тренер. Моя задача — сформировать конкурентоспособный состав.
В любом случае мы рады, что усилились одним из лучших игроков России. В прошлом сезоне нам не хватало такого разнопланового снайпера. Надеюсь, Карасев поможет нам решать самые высокие задачи как на международной, так и на внутренней арене», — приводят слова Астахова «Известия».
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