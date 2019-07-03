Гудумак: хотел вернуться в «Енисей» ещё в прошлом сезоне

Форвард «Енисея» Александр Гудумак прокомментировал своё возвращение в команду.
«Я хотел вернуться в Красноярск ещё в прошлом сезоне, когда стало ясно, что в Нижнем Новгороде мне делать уже нечего. Но состав тогда был полностью укомплектован, и игроков на мою позицию было предостаточно. Сейчас же передо мной встал выбор остаться в Суперлиге или попробовать всё же свои силы в Единой лиге ВТБ. «Енисей» является лучшим вариантом для продолжения моей карьеры, и я приложу все усилия для того, чтобы помочь команде добиться максимального результата. Хочу поблагодарить Владимира Петроковского за доверие и второй шанс.
С Сахалином меня связывают самые тёплые воспоминания, я с большим уважением отношусь к Эдуарду Михайловичу Сандлеру. Мы все рассчитывали на чемпионство и были крайне расстроены из-за конечного результата. По окончании сезона очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками, родными, тренерами и доказать, что всё же чемпионство должно быть наше, но так сложилось, что наши пути сейчас разошлись.
Я тренируюсь индивидуально, в основном бегаю кроссы и хожу в тренажёрный зал. Также идёт подготовка к свадьбе, которая состоится 18 июля в Красноярске. После неё рассчитываю более интенсивно начать готовиться к предсезонным сборам с Евгением Калининым», — цитирует Гудумака официальный сайт красноярской команды.
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