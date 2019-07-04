Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета

В Белграде завершился четвертьфинальный матч женского Евробаскета между сборными Испании и России.



На протяжении всего матча испанки уверенно держали ситуацию под своим контролем. По завершении первой половины игры россиянки уступали 12 очков (44:32), в итоге же проиграли и вовсе с разницей «-24» — 54:78.

Самыми неудачными для сборной России оказались вторая и четвёртая четверти. Во второй десятиминутке они уступили с разницей «-13» (12:25), а в заключительной сумела набрать лишь девять очков.

Таким образом, россиянки завершили борьбу за золотые медали женского Евробаскета и будут участвовать в квалификации на ОИ-2020. Сборная Испании за выход в финал соревнований сразится с победителем матча Сербия — Швеция. В другом полуфинале уже точно сыграет команда Великобритании. Её соперницами станут либо девушки из Франции, либо представительницы Бельгии.

Напомним, невзирая на поражение, сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.