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Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета

Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета
Баскетбол / Сборные 0

В Белграде завершился четвертьфинальный матч женского Евробаскета между сборными Испании и России.

На протяжении всего матча испанки уверенно держали ситуацию под своим контролем. По завершении первой половины игры россиянки уступали 12 очков (44:32), в итоге же проиграли и вовсе с разницей «-24» — 54:78.

Самыми неудачными для сборной России оказались вторая и четвёртая четверти. Во второй десятиминутке они уступили с разницей «-13» (12:25), а в заключительной сумела набрать лишь девять очков.

Таким образом, россиянки завершили борьбу за золотые медали женского Евробаскета и будут участвовать в квалификации на ОИ-2020. Сборная Испании за выход в финал соревнований сразится с победителем матча Сербия — Швеция. В другом полуфинале уже точно сыграет команда Великобритании. Её соперницами станут либо девушки из Франции, либо представительницы Бельгии.

Напомним, невзирая на поражение, сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.

ЧЕ-2019 (ж). 1/4 финала
04 июля 2019, четверг. 16:00 МСК
Испания
78 : 54
(19:16, 25:12, 17:17, 17:9)
Россия
Испания: Ндур - 24, Ничольс - 11, Шаргай - 11, Палау - 8, Домингес - 7, Крус - 7, Оувинья - 5, Хиль - 3, Абальде - 2, Арагонес, Толоса, Касас
Россия: Левченко - 8, Виеру - 7, Беглова - 7, Мусина - 6, Вадеева - 6, Шилова - 6, Лешковцева - 4, Майга - 4, Белякова - 2, Логунова - 2, Федоренкова - 1, Гладкова - 1
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