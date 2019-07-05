Куртинайтис продлил контракт с «Химками» на два года
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис останется на посту ещё на два года. Руководство клуба продлило контракт со специалистом до 2021 года, сообщает официальный сайт «Химок».
Напомним, литовец вернулся в команду из Московской области в ходе минувшего сезона, заменив на посту наставника Георгиоса Барцокаса.
Это уже не первый опыт работы литовца во главе «Химок». Ранее он тренировал команду с 2011 по 2016 год и помог ей завоевать трофей Единой лиги ВТБ и дважды стать победителем Еврокубка.
«Ценю доверие, оказанное мне руководством клуба и спонсорами. В «Химках» мы всегда ставим только самые высокие задачи. А вызовов я никогда не страшился, так что уже начали работать и готовиться к новому сезону», — сказал Куртинайтис.
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