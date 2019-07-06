«Барселона» официально объявила о подписании контракта с Миротичем

Тяжёлый форвард сборной Испании Никола Миротич подписал контракт с «Барселоной», сообщает официальный сайт каталонцев. Соглашение рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон. Представление Миротича в качестве игрока «Барселоны» запланировано на 8 июля.

Таким образом, Миротич возвращается в Европу спустя пять лет выступлений в НБА.

За годы, проведённые за океаном, Никола успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина. В общей сложности в регулярных чемпионатах форвард принял участие в 319 матчах, набирая в них 12,3 очка и собирая 5,9 подбора.

До отъезда за океан Миротич на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.