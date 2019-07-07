Обрадович прокомментировал контракт де Коло с «Фенербахче»
Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал подписание соглашения с французским защитником Нандо де Коло, а также отметил, что горд своими воспитанниками, которые уезжают играть в НБА.
«Фенербахче» — команда, которая стремится быть на высшем уровне и конкурировать с каждым соперником. Я уверен, что каждый разбирающийся в баскетболе знает, что собой представляет Нандо как игрок. Рад, что теперь он рядом со мной.
Что касается ухода Марко Гудурича в НБА — нет ничего, что могло бы меня расстроить. Он это заслужил. Я горжусь, определённо очень горжусь тем, что отправил игроков в НБА. Я желаю всем им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.
«Фенербахче» объявил о контракте с де Коло до конца сезона-2021/22
- 7 июля 2019
-
20:05
-
18:59
-
17:47
-
17:30
-
16:34
-
15:37
-
14:22
-
13:15
-
12:33
-
12:23
-
12:09
-
12:05
-
11:27
-
10:32
-
09:14
-
04:04
-
02:50
-
00:36
-
00:26
- 6 июля 2019
-
23:41
-
22:22
-
22:11
-
21:58
-
21:40
-
21:19
-
21:03
-
20:27
-
19:02
-
18:51
-
18:06
-
17:11
-
15:30
-
14:53
-
12:41
-
11:16
Партнерский контент