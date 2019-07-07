Обрадович прокомментировал контракт де Коло с «Фенербахче»

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал подписание соглашения с французским защитником Нандо де Коло, а также отметил, что горд своими воспитанниками, которые уезжают играть в НБА.



«Фенербахче» — команда, которая стремится быть на высшем уровне и конкурировать с каждым соперником. Я уверен, что каждый разбирающийся в баскетболе знает, что собой представляет Нандо как игрок. Рад, что теперь он рядом со мной.



Что касается ухода Марко Гудурича в НБА — нет ничего, что могло бы меня расстроить. Он это заслужил. Я горжусь, определённо очень горжусь тем, что отправил игроков в НБА. Я желаю всем им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.

«Фенербахче» объявил о контракте с де Коло до конца сезона-2021/22