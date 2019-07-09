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Руди Гэй продлил контракт с «Сан-Антонио»

Руди Гэй продлил контракт с «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй, получивший статус неограниченно свободного агента, продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года, по неофициальной информации игрок заработает $ 32 млн.

Последние два года 32-летний Гэй провёл в составе «Сан-Антонио». В минувшем сезоне он набирал 13,7 очка и совершал 6,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив 11,1 очка и 7,1 подбора за 26 минут в плей-офф.

Форвард провёл в лиге 13 сезонов, сменив за это время четыре команды. После перехода в «Сан-Антонио» его результативность значительно снизилась, но при этом возросла реализация бросков с игры, включая трёхочковые.

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