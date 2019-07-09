Конли: «Юта» может бороться за чемпионство

Новичок «Юты Джаз» Майк Конли заявил, что его клуб может побороться за победу в НБА. В межсезонье «Юта» подписала множество игроков, включая Бояна Богдановича, Эда Дэвиса и Джеффа Грина.

«Все хотят выиграть чемпионат. И это реалистичная цель для «Юты», учитывая наш состав, тренерский штаб и организацию в целом. Будем держать в уме этот факт с самого первого дня начала работы и подготовки к сезону», — приводит слова Конли пресс-служба «Юты».

В минувшем сезоне чемпионом НБА впервые в своей истории стал канадский клуб «Торонто Рэпторс». В финальной серии «Торонто» нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз».

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона Конли принял участие в 70 матчах, набирая 21,1 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 6,4 передачи и выполняя 1,3 перехвата в среднем.