Конли: Мемфис для меня навсегда останется домом, но пришло время для новой главы

Разыгрывающий Майк Конли прокомментировал свой обмен из «Мемфис Гриззлиз» в «Юту Джаз».



«Что я могу сказать про родной город? Вы сделали меня тем человеком, которым я являюсь. Мемфис для меня навсегда останется домом. Но пришло время для новой главы. Я с радостью отдам всё, что у меня сейчас есть, «Юте» и Солт-Лейк-Сити», — приводит слова Майка Конли Clutch Points.



Напомним, «Мемфис Гриззлиз» обменял разыгрывающего Майка Конли в «Юту Джаз», Взамен команда получит Грэйсона Аллена, Кайла Корвера, Джея Краудера, 23-й пик на драфте-2019 и защищенный пик 1-го раунда драфта-2020. Официально сделка будет совершена 6 июля 2019 года.



Конли признавался, что ожидал обмена из «Мемфиса» ещё в ходе сезона. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона он принял участие в 70 матчах, набирая 21,1 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 6,4 передачи и выполняя 1,3 перехвата в среднем.

«Мемфис» обменял Конли в «Юту»