Корвер может подписать контракт с «Лейкерс», «Милуоки» или «Филадельфией»

Вчера, 8 июля, стало известно, что «Финикс Санз» принял решение отчислить из состава ветерана лиги, атакующего защитника Кайла Корвера. 38-летний баскетболист не намерен завершать карьеру и рассмотрит возможность подписания контракта с «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Филадельфией Севенти Сиксерс», сообщает ESPN.
Корвер — один из самых лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он занимает четвёртое место в списке 50 лидеров НБА по количеству точных трёхочковых бросков (2351). При этом он уверенно отрывается от ближайших преследователей.
Минувший сезон Корвер начинал в составе «Кливленд Кавальерс», но в ходе чемпионата был выменян в «Юту Джаз». За команду из Солт-Лейк-Сити он успел провести 54 матча, набирая в них 9,1 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем.
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