«Химки» согласовали контракт с Дж. Эвансом
Руководство «Химок» достигло договорённости о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джереми Эвансом, сообщает Eurohoops.
В нынешнее межсезонье в приоритете у Эванса было возвращение в НБА, он имел также предложение от «Олимпиакоса», но в итоге принял решение продолжить карьеру в российской команде.
В минувшем сезоне Эванс защищал цвета «Дарушшафаки». Его средние показатели в Евролиге составляли 9,7 очка, 5,9 подбора и 1,2 блок-шота.
Эванс — 55-й номер драфта НБА 2010 года. В сильнейшей лиге мира он провёл семь сезонов, выступая за «Юту Джаз», «Даллас Маверикс» и «Атланту Хоукс». Всего в регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 250 встречах, набирая в них 3,5 очка и собирая 2,6 подбора в среднем.
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