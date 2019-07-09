«Химки» согласовали контракт с Дж. Эвансом

Руководство «Химок» достигло договорённости о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джереми Эвансом, сообщает Eurohoops.

В нынешнее межсезонье в приоритете у Эванса было возвращение в НБА, он имел также предложение от «Олимпиакоса», но в итоге принял решение продолжить карьеру в российской команде.

В минувшем сезоне Эванс защищал цвета «Дарушшафаки». Его средние показатели в Евролиге составляли 9,7 очка, 5,9 подбора и 1,2 блок-шота.

Эванс — 55-й номер драфта НБА 2010 года. В сильнейшей лиге мира он провёл семь сезонов, выступая за «Юту Джаз», «Даллас Маверикс» и «Атланту Хоукс». Всего в регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 250 встречах, набирая в них 3,5 очка и собирая 2,6 подбора в среднем.