Источник: Леонард подписал контракт с «Клипперс» на $ 103 млн
Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на два года, третий сезон станет опцией игрока, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По соглашению Леонард заработает $ 103 млн.
Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон, представители клуба не смогли убедить его остаться.
В минувшем сезоне Леонард помог команде из Торонто впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но сделал выбор в пользу первых.
Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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