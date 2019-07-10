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Айзея Томас: странно называть себя игроком «Вашингтона»

Айзея Томас: странно называть себя игроком «Вашингтона»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Айзея Томас признался, что ему странно называть себя игроком столичной команды. Томас подписал контракт с «Вашингтоном» в начале июля.

«Странно называть себя игроком «Вашингтона». Мы были соперниками на Востоке на протяжении нескольких лет, много боролись с ними. В те времена мы ненавидели друг друга», — приводит слова Томаса NBC Sports.

30-летний американец пропустил первую половину сезона-2018/19 из-за травмы бедра. Вернувшись в строй, Томас сыграл за «Денвер» лишь в 12 матчах, где набирал в среднем 8,1 очка, делал 1,1 подбора и совершал 1,9 результативной передачи. В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации игрок полностью выпал из ротации команды и не провёл на паркете ни одной минуты. С 1 июля Айзея стал неограниченно свободным агентом.

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