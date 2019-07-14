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Дэвис: узнал о своём переходе в «Лейкерс» из «Инстаграма»

Дэвис: узнал о своём переходе в «Лейкерс» из «Инстаграма»
Баскетбол / НБА 0

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что узнал о своём переходе в калифорнийский клуб из социальных сетей.

«Я был в отеле, смотрел фильм. Мне позвонил мой агент, но я не беру трубку, когда я смотрю кино. Потом он позвонил снова. Я хотел перезвонить, но попал на автоответчик. В итоге я зашёл в «Инстаграм» и там узнал о том, что я стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», — приводит слова Энтони Дэвиса ESPN.

«Лейкерс» получили Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс» в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.

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