Джонсон считает, что Джеймс станет MVP следующего сезона

Бывший генменеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон уверен, что звёздный игрок калифорнийского клуба Леброн Джеймс станет MVP следующего сезона.

«Леброн станет MVP в следующем сезоне», — написал Джонсон в своём «твиттере».

В минувшем сезоне самым ценным игроком был признан центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Для Джеймса и «Лейкерс» сезон сложился неудачно, клуб из Калифорнии не сумел выйти в плей-офф.

В межсезонье «Лейкерс» подписали контракты с Энтони Дэвисом, Дэнни Грином и ДеМаркусом Казинсом. Теперь букмекеры считают «Лейкерс» фаворитами в новом сезоне.

Также букмекеры полагают, что Джеймс является фаворитом в борьбе за титул MVP.