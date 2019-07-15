Джонсон считает, что Джеймс станет MVP следующего сезона
Бывший генменеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон уверен, что звёздный игрок калифорнийского клуба Леброн Джеймс станет MVP следующего сезона.
«Леброн станет MVP в следующем сезоне», — написал Джонсон в своём «твиттере».
В минувшем сезоне самым ценным игроком был признан центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Для Джеймса и «Лейкерс» сезон сложился неудачно, клуб из Калифорнии не сумел выйти в плей-офф.
В межсезонье «Лейкерс» подписали контракты с Энтони Дэвисом, Дэнни Грином и ДеМаркусом Казинсом. Теперь букмекеры считают «Лейкерс» фаворитами в новом сезоне.
Также букмекеры полагают, что Джеймс является фаворитом в борьбе за титул MVP.
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