Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом

Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
«Мне не только нравится переход Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс», я в восторге! Не стоит вспоминать то, что было в «Оклахоме» у этих парней, вот что стоит понимать. У них больше нет в команде MVP лиги Кевина Дюранта, который был победителем снайперской гонки и им не придётся с ним делиться мячом», — приводит слова Роуза Clutch Points.
В результате обмена «Тандер» получили Криса Пола, право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Уэстбрук выступал за «Тандер» с 2008 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.
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