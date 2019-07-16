«Нью-Орлеан» объявил о подписании контракта с Редиком

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» объявило о подписании контракта с атакующим защитником Джей Джей Редиком, сообщает официальный сайт клуба из Луизианы.

Минувший сезон Редик провёл в составе «Филадельфии Сиксерс» и стал одним из лучших скореров команды. 35-летний Редик в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 76 встречах, набирая в них 18,1 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 2,7 передачи за 31,3 минуты в среднем. При этом реализация бросков из-за дуги составляла 39,7%. Минувший сезон стал для него лучшим в карьере с точки зрения средней результативности.

В плей-офф Редик появился на паркете в 12 матчах, набирая 13,4 очка, собирая 1,4 подбора и совершая 1,6 передачи. Реализация трёхочковых бросков выросла до 41,4%.