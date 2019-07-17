Церковный: всё закономерно — Понкрашов в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с защитником Антоном Понкрашовым.



«Антон местный, питерский, выпускник Училища олимпийского резерва № 1. Игрок опытный, универсальный, с характером. Для успешного выступления сразу в двух лигах нам необходимо иметь достойный состав из российских баскетболистов. Теперь мы имеем не только по одному сильному исполнителю на каждой позиции, но и игрока, способного сыграть сразу на трёх позициях — разыгрывающего и атакующего защитника, а также лёгкого форварда. Поэтому всё закономерно — Понкрашов в «Зените», — приводит слова Церковного официальный сайт команды.



Сегодня, 17 июля, стало известно о переходе Понкрашова в «Зенит», контракт с баскетболистом рассчитан на один сезон.