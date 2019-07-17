Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Церковный: всё закономерно — Понкрашов в «Зените»

Церковный: всё закономерно — Понкрашов в «Зените»
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с защитником Антоном Понкрашовым.

«Антон местный, питерский, выпускник Училища олимпийского резерва № 1. Игрок опытный, универсальный, с характером. Для успешного выступления сразу в двух лигах нам необходимо иметь достойный состав из российских баскетболистов. Теперь мы имеем не только по одному сильному исполнителю на каждой позиции, но и игрока, способного сыграть сразу на трёх позициях — разыгрывающего и атакующего защитника, а также лёгкого форварда. Поэтому всё закономерно — Понкрашов в «Зените», — приводит слова Церковного официальный сайт команды.

Сегодня, 17 июля, стало известно о переходе Понкрашова в «Зенит», контракт с баскетболистом рассчитан на один сезон.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент