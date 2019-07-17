Бендер достиг устного соглашения о контракте с ЦСКА

Хорватский форвард Драган Бендер достиг устного соглашения о подписании контракта с ЦСКА, сообщает Eurohoops. Соглашение вступит в силу в случае, если Бендер не получит в ближайшие часы интересного предложения из Национальной баскетбольной ассоциации.



Ранее сообщалось, что на Бендера, помимо ЦСКА, претендуют «Торонто» и «Кливленд». Бывшим игроком «Финикс Санз» также интересуется турецкий «Фенербахче».



В 2016 году Бендер был выбран под четвёртым номером драфта, но в итоге так и не сумел закрепиться в «Финиксе». В первых трёх сезонах в лиге его средние показатели составили 5,3 очка и 3,8 подбора.



В минувшем сезоне ЦСКА защитил чемпионский титул в Единой лиге ВТБ, а также стал победителем Евролиги.