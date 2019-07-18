«Оклахоме» не удаётся обменять Криса Пола

Разыгрывающий Крис Пол с большой долей вероятности начнёт сезон в составе «Оклахома-Сити Тандер», сообщает ESPN. Клубу не удаётся найти вариант для обмена Пола, хотя изначально планировалось, что клуб обменяет ветерана сразу после подписания контракта.



Крис Пол был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» из «Хьюстон Рокетс» на Расселла Уэстбрука. Кроме того, «Оклахома» получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



«Оклахома-Сити» завершил выступление в плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В минувшем сезоне Пол в составе «Рокетс» набирал по 15,6 очка, совершал по 4,6 подбора и отдавал по 8,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 17 очков, 6,4 подбора и 5,5 передачи за 36 минут в плей-офф